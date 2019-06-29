29.06.2019 06:02
Haberler » Politika » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.55'te biten görüşmesi 55 dakika sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Vladimir Putin , Politika

Son Dakika Haberleri
07:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
07:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.
07:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo ile görüştü
06:44 Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
06:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
06:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
05:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi...