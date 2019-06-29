29.06.2019 09:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ikili görüşmelerinin yanı sıra oturumlara da katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde ikili görüşmelerinin yanı sıra oturumlara da katıldı.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya 'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.
Zirve boyunca ikili görüşmelerini sürdüren Erdoğan, zirvenin ikinci gününde de oturumlara katıldı.
"Kadın'ın Güçlendirilmesi" temalı liderler etkinliğine katılan Erdoğan daha sonra iştirak ettiği "Eşitsizlik Sorunu, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Yaratma" oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etti.
"İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji" oturumuna ve çalışma yemeğine de iştirak eden Erdoğan, son olarak zirvenin kapanış oturumuna katıldı.
Kaynak: AA
Japonya , Türkiye , Güncel

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