30 Kasım 2018, 17:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin Yapılacağı Binada -2

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi.

Erdoğan, Arjantin başkenti Buenos Aires'te bu yıl "Adil ve Sürdürülebilir Gelişim için Konsensus Oluşturma" temasıyla düzenlenen zirveye katılıyor. Erdoğan zirve kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Arjantin,Recep Tayyip Erdoğan
30 Kasım 2018 Cuma 17:50