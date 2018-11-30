Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin Yapılacağı Binada -2

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği binaya geldi.<br><br>Erdoğan, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/arjantin/' title='Arjantin'>Arjantin</a> başkenti <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/buenos-aires/' title='Buenos Aires'>Buenos Aires</a>'te bu yıl 'Adil ve Sürdürülebilir Gelişim için Konsensus Oluşturma' temasıyla düzenlenen zirveye katılıyor. Erdoğan zirve kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.