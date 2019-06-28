28.06.2019 21:08
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldıOSAKA - Japonya'da düzenlene G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
OSAKA - Japonya 'da düzenlene G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.
Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak amacı Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı. Program sonrasında ise liderler hep birlikte fotoğraf çektirdi.- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
Kaynak: İHA
Japonya , Recep Tayyip Erdoğan , Güncel

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