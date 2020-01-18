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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu.

18.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:02CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galataport Projesi'yle ilgili incelemelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde 'daki konutundan ayrılarak Beyoğlu'ndaki Galataport'a geldi. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden proje hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 buçuk saat süren ziyaretin ardından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katılmak üzere Arnavutköy İhsaniye'ye gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın buradan ayrılması


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kısıklı, Güncel

Kaynak: DHA

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