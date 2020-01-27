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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya'ya geldi.

27.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:00Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya'da

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya geldi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Erdoğan'ın Barrow tarafından karşılanması

-Resmi tören

-Erdoğan'ın Borrow'la ve çevredekilerle sohbeti

-Detaylar



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Adama Barrow, Gambiya, Güncel

Kaynak: DHA

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