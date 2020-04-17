Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de öldürülen Gamze Pala’nın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın ailesini arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederken, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğramıştı.

BOĞAZINI KESTİ

Konuşmak istediği Gamze Pala'dan olumsuz yanıt alan Dalançıkar, kadına isabet eden kurşunun kadını öldürmediğini fark edince bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay sonrası öğretmenevi bir süreliğine kapatıldı.