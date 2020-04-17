Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala’nın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü sevgilisi tarafından katledilen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

ERDOĞAN, KADINA ŞİDDETİ LANETLEDİ

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Çarşamba akşam meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından saat 22.00 sularında çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Konuşmak istediği Gamze Pala'dan olumsuz yanıt alan Dalançıkar, kadına isabet eden kurşunun kadını öldürmediğini fark edince bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı.