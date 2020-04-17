Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesi dolayısıyla annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

17.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü sevgilisi tarafından katledilen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

ERDOĞAN, KADINA ŞİDDETİ LANETLEDİ

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Çarşamba akşam meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından saat 22.00 sularında çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Konuşmak istediği Gamze Pala'dan olumsuz yanıt alan Dalançıkar, kadına isabet eden kurşunun kadını öldürmediğini fark edince bu kez cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala’nın ailesine taziyelerini iletti

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gamze Pala, AK Parti, Rize, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Güncel ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:24: ŞİŞLİ'DE SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKAN KADIN KAZA YAPTI - Haber 09:24: İlginç korona tedbiri... Karavanı ofise çevirdi - Haber 09:24: Efes Selçuk belediyesi tezgâhta - Haber 09:20: Ordu'da 2 bina karantinaya alındı - Haber 09:20: Sancaktepe'de yapılan hastanenin bölümleri ortaya çıkmaya başladı - Haber 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber