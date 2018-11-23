AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül telefon görüşmesinde, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile yolumuza devam edeceğiz." demişti.

"4,5 AY SONRA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Bir dizi ziyaret nedeniyle Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak 4.5 ay kaldı. 4.5 ay sonra orada yeni bir dönem başlayacak, ona göre" dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI PARTİLİLER ZILGITLAR ATTI

Coşkunun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" demesi üzerine coşku devam ederken, partililer, "yah" çekip zılgıtlar attı.

"GAZİANTEP'İ TÜRKİYE'DE İLK ÜÇ ARASINA KOYMAK ÜZERE SÖZ VERDİK"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Adalet Bakanı Gül ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, az önce Gaziantep'i inşallah seçim akşamı Türkiye'de ilk üç arasına koymak üzere söz verdik efendim" diye konuştu. Salondakiler, bu sözler üzerine bu kez Bakan Abdülhamit Gül'ü alkışlayıp, zılgıt attı.

"FATMA ŞAHİN İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yerel seçimlerde Fatma Şahin'in yeniden Gaziantep'ten aday gösterileceğini açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Uzer, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile yolumuza devam edeceğiz. Memleketimize, milletimize ve AK Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.