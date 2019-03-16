16 Mart 2019, 18:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Halka Seslendi

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa, Güncel
Kaynak: AA