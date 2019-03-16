Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da Halka Seslendi

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın konuşması İSTANBUL - <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> Cumhurbaşkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gaziosmanpasa/' title='Gaziosmanpaşa'>Gaziosmanpaşa</a>'da halka hitap etti.