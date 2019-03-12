Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze - Halkalı Banliyö Tren Hattı Eskiden 185 Dakikada Kat Edilen Bir...

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılış töreninde yaptığı konuşmasında "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hat aracılığıyla saatte 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcunun taşınacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kartal'da gerçekleştirilen Gebze - Halkalı banliyö tren hatları açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında; "Gebze - Halkalı banliyö tren hatlarının açılış töreni vesilesi ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Kartal bir başka. İnanıyorum ki Kartal kararını vermiş. 19 günümüz var. Durmak yok yola devam. Çok koşturacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız ' İnşallah 31 Mart akşamı özellikle Kartal'ı takip edeceğim. İstanbul'un bir ucundan Marmaray'la boğazın altından geçip diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının ülkemize şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gebze - Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen bir mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Hizmet başka bir şey laf başka bir şey. İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifade ile normalde ancak 100 bin araç taşıyabilecek yolcuyu bu hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak. İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacaklar. Toplamda Marmaray'la birlikte 43 istasyonda oluşan bu hat diğer metro tramvay deniz aktarması olan entegrasyonu ile İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. Hem köprülerin hem de tarihi yarım adanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz. Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300' ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. Tabii Marmaray bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Eskiden tren hatları Anadolu Yakasından Haydarpaşa'ya kadar, Avrupa Yakasından Sirkeci'ye kadar. Biz Marmaray ile bu iki tren hattını birleştirdik. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kuruyoruz. Buradaki eski hat, günümüz İstanbul'unun ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak. Bunun için adeta sıfırdan yapmışçasına bu hattı yeniledik, geliştirdik ve yeni bir çehreye bürüdük. Tabii İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistemle kat etmek gerçekten zorlu bir iş. Hem alt hem üst yapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Bu güne kadar 1.4 milyar avro yani yaklaşık 8.5 milyar lira harcanan Gebze - Halkalı banliyö tren hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerek Binali kardeşim gerek o dönemlerde bakanlık yapan kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye çıkarıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığımız 1994 senesinde şehrimizin ulaşım sorununu çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy Beyoğlu arasında yapılan tren dünyanın en eski ikinci metrosu. Daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler, İstanbul her alanda olduğu gibi ulaşımda da adeta bir batağa saplamışlardır. Biz hemen kolları sıvadık. Kapsamlı plan proje hazırlığına giriştik. Taksim 4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından etap etap bu hattı genişlettik ve işte bugün 233km'e kadar çıkarttık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye ardından 1100 kilometreye ulaşmaktı. Kartal'dan İstanbul'a ve Türkiye'ye sesleniyorum Bu kardeşiniz 4.5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı mı ' Burada şimdi Binali Yıldırım bey ve ilçelerde de tüm belediye başkanı arkadaşlarımla el ele vereceğiz ve İstanbul'umuzu çok daha farklı şekilde ayağa kaldıracağız. Bir tarafta iktidar bir tarafta yerel. 94 İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı oldum. O zamanki Kartalın durumu neydi ' Çöp çukur çamur var mıydı ' Asfalt parke vesaire var mıydı ' O zamanlar şimdi milletvekili olan Erol Beyle beraber biz Kartal'ı ele aldık ve Kartal bugünkü Kartal halini getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremediler. Ben İstanbul'u CHP Belediyesi'nden aldım. Çöpten ilçelerimizi illerimizi kurtardık. Ümraniye'deki patlamayı biliyorsunuz. Orada 39 vatandaşımız öldü, CHP bunun hesabını verdi mi yok. Veremez çünkü bunların hayatları yalan ve iftira üzerine kurulu. Tutturdu Man adası diye bir şey. Dava açıldı ve davada kazandım. Man 2.5 milyon. Bu parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. CHP'li milletvekilleri garibime her ay beşer bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yardım sandığı. Yav yalan söyleme de bu durumu düşme işte. Siyasette dürüstlük önemli.Değerli kardeşlerim bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği nedir biliyor musunuz' Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak demir ipek yolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor. Yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendiği son durak olarak kullanmayacak. Halkalı'ya kadar devam edecek. Bu süreçte Marmaray çok önemli. Marmaray 1860 lardan beri İstanbul'un hayali olmasına rağmen biz gelene kadar hiç kimse somut bir adıma atmamıştır. Belediye başkanlığımız döneminde attığımız tohumları Başbakanlık dönemimizde meyveye dönüştürmek adına harekete geçtik. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından temelini 2004'te attığımız Marmara'yı 2009 da bitirmeyi planladık. İnşaat aşamasında ortaya çıka tarihi eserler gösterdiğimiz hassasiyet sebebi ile maalesef işin bitmesi 2013 yılını buldu. Cumhuriyetimizin ilanının 90. yıl dönümüne armağan olarak hizmet açtığımız Marmara'yı bugün çok daha iyi bir seviyeye taşımış oluyoruz. Bugün nüfusu 15 buçuk milyonu bulan İstanbul belediye başkanlığımda 8,5 milyondu. Geçmişteki bir asırlık ihmalleri son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu. Şimdi su sıkıntısı var mı? Kirli hava var mı İstanbul'da? İşte meşhur Halicimiz ne haldeydi. Bütün buraların imarıyla yeşil alanıyla bambaşka konuma taşıdık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını İstanbul'u dünyanın en gözde şehri yaparak alıyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u neredeyse nüfusu kadar turist ziyaret etmişse işte bu sebeptendir Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinden 8.likten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız. Önümüzde yerel seçim var. Belediye başkanlarının vizyonunu bir şehrin geleceği açısından ne denli olduğunu sadece bu raylı sistem örnekleri dahi tek başına göstermektedir. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil Türkiye ödüyor. Biz son 25 yıldır bir asırlık eksikleri gidermenin, hataları düzeltmenin mücadelesini verdik. Bugün bir kentsel dönüşüm var değil mi? Kartal'daki olayı bir kenara bırakmak mümkün mü? Buradan hareketle kentsel dönüşüm değişim projelerini hayata geçiriyoruz. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz. ve bir taraftan da inşatlarımızı yatay mimari ile yapacağız. İster onları yaptığımız yere ister başka yere oturun. Çünkü biz kaçak yapılar bu çarpık yapılaşmayla insanımızı devamlı deprem tehdidi olan İstanbul'da sıkıntılı şekilde yaşamasını istemiyoruz. Şehrin geleceğini göremeyen insanına hizmet aşkıyla yanmayan, büyüme potansiyelini fark edemeyen, buna uygun yapılar yapamayan yönetimler İstanbul'u adeta kaderine terk etmiştir. İstanbul Büyükşehir'e hükumetlerimizin en projeci, en icraatçı, en tecrübeli ve şehri en iyi bilen, bakanı olan ve daha sonra Başbakanlık ve meclis başkanlığı da yapan Binali Yıldırım kardeşimizi bundan dolayı aday gösterdim" ifadelerini kullandı.Kartal'da yapılması planlanan projeler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kartalın son iki dönemdir yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Kartal için de çok ciddi hazırlıklarımız var. Ebubekir Taşyürek kardeşimizi bu projeleri hayata geçirmek üzere Kartal belediye başkanlığına aday gösterdik. Kartal merkezi ile Uğur Mumcu arasında kuracağımız 26 kilometrelik hava ray sizleri bekliyor. Raylı sistemi havadan da geliştiriyoruz. Kartal'da bir başka önemli projemiz taş ocağı projesini millet bahçesi ve tabiat tarihi müzesine dönüştürmektir. Ayrıca Cevizli Esentepe ile 26 dönümlük bir millet bahçesi kazandıracağız. Eski stadın olduğu yeri Kartal şehir meydanı olarak düzenleyeceğiz. Yeraltı otoparkı ve millet bahçesi ile bu meydanı adeta ilçemizin kalbi haline getireceğiz. Kartal'a şanına layık bir stadyumu, otoparkı ve taraftar lokalini kazandıracağız. Kumcular İskelesine kuracağımız plaj ile ilçe halkımızı deniz ve kumla buluşturacağız. Yakacık Ayazma'da tüm Kartal'ı ve Adalar'ı görecek bir seyir terası yapacağız. Çınaraltı lale meydanını ismine layık şekilde müzesi, araştırma merkezi, kültür sanat ve eğitim merkezi ile şehir kimliğimizin önemli parçası haline getireceğiz. Semerkand Bulvarı'ndan Samandıra Caddesine kadar olan bölüme yapacağımız yeni bir yol ile Kartal'ın kuzeyinin nefes aşmasını sağlayacağız. Bunların yanında mahallelerimize spor tesisleri, kültür merkezleri, sosyal tesisler ve daha çok pek çok hizmet ile Kartal'ı geleceğe hazırlayacağız. Biz İstanbul'a ve diğer ilçelerimizle birlikte Kartal'a hizmet etmek için projelerimizle, adaylarımızla, yüreğimizle hazırız. İstanbul'da ve özellikle Kartal'da şehrimizin ve sizlerin geleceği için sizden destek istiyorum. Bir kez daha Gebze Halkalı banliyö tren hattının ülkemize, şehrimize, ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımın İstanbul'a kazandırılmasında Binali Yıldırım başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta kurdele kesti. Kurdelenin kesilmesinin ardından Erdoğan, hatta hizmet verecek trenlerden birine bindi. Burada makinist koltuğuna oturan Erdoğan, hattaki görevlilerle ve makinistle konuşarak bilgi aldı. - İSTANBUL