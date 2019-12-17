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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım

Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, ondan sonra o terör bölgesine bu projeleri uygulayarak, mülteci olan insanları barınmaları için oraya yerleştirelim" dedi.

17.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de Küresel Mülteci Forumu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin Suriyelilere eğitimden sağlığa, iş bulmaya kadar sunduğu imkanları anlattı.

"4 BİN KİLOMETRELİK ALANI TEMİZLEDİK"

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile önce 4 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ ve YPG/PKK teröründen temizledik" diyen Erdoğan, "Soçi Mutabakatıyla İdlib'de yaklaşık 4 milyonu etkileyecek büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatıyla ise Suriye sınırımızda 120 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanı tüm terör unsurlarından arındırdık. Böylece 8 bin 200 kilometrekarelik bir bölge terör örgütlerinden kurtarılmış oldu" şeklinde konuştu.

"O PETROLÜ BERABER ÇIKARALIM"

Suriye'deki petrolün de birlikte çıkarılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ben de diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, ondan sonra o terör bölgesine bu projeleri uygulayarak, mülteci olan insanları barınmaları için oraya yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin petrolü beraber çıkaralım

Politika, Ekonomi, Güncel


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