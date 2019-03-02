Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gemilerimizin Çalışmalarından Müjdeli Haberler Alacağımız Günlerin Çok...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye vermesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. -7-<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, teknik işidir. Bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyorum.'