Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin Sesi Soluğu Olacak Bir Gençlik Radyosu Kuruyoruz"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -7- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz."
13 Aralık 2018 Perşembe 15:44