Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerin Sorularını Yanıtladı

Kaynak: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki dalgalanmalara ilişkin "Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır." dedi.Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Program, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.Bir genç kızın, döviz kurundaki dalgalanmanın kendilerini endişelendirdiği, 13 yaşındaki kız kardeşinin de dolardaki hareketliliği günlük takip ettiğine ilişkin sözlerine Erdoğan, "Sen şu o cici kızımıza söyle, o Türk lirasının değerini korumaya devam etsin. TL'yi biriktirsin, çok daha isabetli olur." karşılığını verdi.Dövizdeki hareketlenmenin Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi sıkıştırma operasyonu olduğuna işaret eden Erdoğan, "Son olarak bu döviz, faiz, kur bununla ilgili sıkıştırma operasyonları ters tepti. Şimdi Türk lirası bulamıyorlar. Ödeme yapma noktasında, sıkıntıya düştüler. Tam manasıyla iş ters döndü. Bunu yapamayınca da bir anda şu anda Türk lirası prim yaparken, dolar ciddi manada düşmeye...Dün akşam itibarıyla öğrendiğimde zannediyorum 5,3 - 5,4 civarlara kadar düşmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.Ekonomide kendilerine güvendiklerini belirten Erdoğan, iyi bir konumda olunduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi diyorlar ki 'Seçimden sonra, seçimden sonra...' Şu anda uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, isimlerini hiç vermeyeceğim gerek yok, 'Bundan sonra biz seçim zamanları rapor açıklamayacağız' demeye başladılar. Açıklasan ne yazar. Biz kendimize güveniyor, inanıyoruz. Bundan önce yaptığınız tutmadı, yine tutmayacak. Bunların hepsi maalesef Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır.Bu seçim genel seçim değil bu seçim yerel seçimdir. Yerel seçimde siz kalkıp da Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayamazsınız. Biz bu genel seçimde, inşallah 4,5 yıl vaktimiz var, Türkiye olarak yolculuğumuzu, kararlı şekilde devam ettireceğiz. Yeni sistem, kabinemiz belediyeleriyle uyumlu olduğu zaman şehirlerimizin değişimi de çok daha farklı olacaktır. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon konusunda bir sıkıntı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Enflasyonda düşüş, hafif de olsa başladı. Burada tabii asıl sıkıntı faiz konusudur. Faizi aşağıya düşürdükçe enflasyon aşağı düşecektir. Enflasyonda aslında patates, domates, patlıcan değil asıl mesele, faizdir. Köklü değişim oradan gelir. Ben de bir ekonomistim.Keynes ve Smith'in iki ayrı yaklaşımları vardır. Birisinin yaklaşımında, faiz ve enflasyon doğru orantılı, birisinde ise ters orantılıdır. Ters orantılı yaklaşımında, faizi düşürürseniz enflasyon çıkar, yükseltirseniz düşer. Doğru orantılı olanda ise faizi düşürürseniz, enflasyon da onunla birlikte düşer. Benim tezim bu. Bunu yaptığınız anda biz bunu başarırız. Aksi takdirde bu sıkıntı devam eder.""Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart"Piyasalardaki ürünleri kontrol altına tutmaları gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Piyasadaki bu spekülatörleri bir defa terbiye etmemiz şart. Onun için de malum 1 yıl önceden tarlada benim üreticimin bütün varlığını satın alanlar var. Onlar daha sonra geliyorlar, kendi vitrinlerinde çok farklı şekilde fahiş fiyatlarla satıyorlar." dedi.Erdoğan, eğer 31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girmezse tanzim satışlar noktasında adım atacaklarını bildirdi. Bunun için Esnaf Sanatkarlar Birliği ile bir araya geleceklerini anlatan Erdoğan, "Onların da hitap ettiği küçük marketler var, zincir marketlerden öte. Bu küçük marketlerle de bu adımı atarız. Onun için bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet, millet hepimizin öyleyse bu vatanda gelelim el ele verelim, sürümden kazanalım, fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim. Yeni çıkaracağımız hal yasasıyla da pazarlarda farklı bir adımı da inşallah atmış olacağız." diye konuştu."Üzmez dersek yalan olur"Günlük hayatta yaptığı olumlu gelişmelere rağmen haksız eleştiriler aldığında ne hissettiğine yönelik soruya Erdoğan, "Tabii, üzmez dersek yalan olur." yanıtını verdi.Erdoğan, İstanbul'daki belediye başkanlığı zamanında toplu taşımada yaşlılar için neler yaptıklarını anlatarak, buna katılmayan bazı CHP'li belediyelerin de olduğunu söyledi.Yaşlılara karşı böyle bir yaklaşımı sağlamayan bir ana muhalefetin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bunlara biz bu imkanları tanısak ne kaybederiz. Şu anda hızlı trende vesaire oralarda da bu tür destekleri veriyoruz. Bunlara engel olduğu zaman sadece üzülüyoruz." diye konuştu."Etnik milliyetçiliği, hizmet alanında yıkmamız lazım"Erdoğan, Diyarbakır'dan gelen bir kız öğrencinin, kayyumlar atandıktan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya kalkınma ve gelişim projelerinin yapıldığını belirterek, "Bölgeleri sanayileştirmek açısından planlarınız var mı?" şeklindeki soruya "Şundan dolayı çok huzurluyum. Diyarbakır'ın 20 yıl öncesini de bilen birisiyim. Neydi, şu anda ne oldu? Terör döneminde ne hale gelmişti, şimdi ne oldu? Onun için kayyum arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." cevabını verdi.Diyarbakır'a iktidarları döneminde neler yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, çevredeki illere de çok önem verdiklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu hizmete göre değil ideolojik olarak verenlere işaret ederek, "Etnik milliyetçiliği hizmet alanında yıkmamız lazım. Zira marifet iltifata tabidir. 'Bize en iyi hizmeti kim getirecek?' Bana hizmet getirmiyor, yakıyor, yıkıyor ben ona nasıl vereyim desteği? Öldüren onlar." dedi.Şehirlerin gelişmesine katkıda bulunmak istediklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:"Bu milletin imkanlarının buralara harcanmasını istiyoruz çünkü milletim niçin Batı'nın en gelişmiş ülkelerinde yaşayan insanların, o modern yaşam şekillerine ulaşmasın? Onlar geriliyor, biz de tam aksine şu anda çıkıştayız, farkımız bu. Bunu fark edenler yok değil var, geç de olsa onlar da bunu fark edecekler.""Yazla kesinlikle işsizlikteki durum değişecektir"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki işsizlikle ilgili soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:"İşsizlik olayı tabii bunlar zaman zaman mevsimsel. Bu mevsimler işsizliğin tırmanışta olduğu dönemler. Ama yazla birlikte kesinlikle işsizlikteki durum değişecektir. Bu olumlu istikamette değişecektir, ben inanıyorumki bu tek haneliye de inşallah kesinlikle inecektir.Ama şunu bilmenizi istiyorum, mühendisti, elektrik- elektronik bu alanlarda olanların işsiz kalmasını ben düşünemiyorum. Onlar kesinlikle bu ülkede iş sahibi olurlar. Çünkü özel sektör dahi bu tür mühendislere kesinlikle ihtiyacı olduğunu bize söylüyorlar. Mesela Gaziantep bunu hep bize söyler. Biz hakikaten yetişmiş kaliteli mühendis, mimar, elektrik-elektronik arıyoruz diyorlar."Ankara'nın merkezinin bu konuda çekim alanı oluşturacağını vurgulayan Erdoğan, "Savunma sanayinin merkezi artık Ankara. Ankara'nın bu noktada çok ciddi ihtiyacı olacak. Binler belki de on binler burada yer alacak." diye konuştu.(Sürecek)