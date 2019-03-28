Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerle Döner Yedi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asansöre binmesi</br>Yürüyen merdivenlerdeki vatandaşlar</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın program sonrası gençlerle döner yemesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asansöre binmesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarının yanına gitmesi</br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası gençlerle döner yedi.