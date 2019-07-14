14.07.2019 16:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Genel

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