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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek yaralıların tedavileri, gerek zarar gören kardeşlerimizin barınma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek yaralıların tedavileri, gerek zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçların giderilmesi noktasında hepimizin Arnavutluk'un yanında olmamız gerekiyor.

27.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek yaralıların tedavileri, gerek zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçların giderilmesi noktasında hepimizin 'un yanında olmamız gerekiyor. Kış mevsimine girdik. Buradan tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum"
İSTANBUL - 'da İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başkanı Edi Rama ile iki kez telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bugünkü toplantımızı kendileri ile paylaştım. Gece yaptığım görüşmede henüz ölü sayısı 26 idi. Yaralı sayısı 600 civarında idi. Ciddi manada şehirler harabe halindeydi. Daha önce birçok kez büyük depremlere maruz kalmış ülke olarak Arnavutluk'un çektiği acıyı çok iyi anlıyorum. Gerek yaralıların tedavileri, gerek zarar gören kardeşlerimizin barınma ihtiyaçların giderilmesi noktasında hepimizin Arnavutluk'un yanında olmamız gerekiyor. Kış mevsimine girdik. Buradan tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


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