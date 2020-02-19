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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'yi karıştıran malum kişi içerdeydi, beraat ettirmeye çalıştılar

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

19.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:35Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi'yi karıştıran malum kişi içerdeydi, beraat ettirmeye çalıştılar
AK Parti grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gezi Davasındaki beraat kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı" diyerek, "Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Gezi'yi karıştıran malum kişi içerdeydi, dün beraat ettirmeye çalıştılar" ifadesini kullandı.

"Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa gafildir ya da bu ülkenin düşmanıdır." şeklinde konuşan Erdoğan ayrıca "Gezi olayı devleti hedef alan bir saldırıydı. Gezi olaylarını milletimizle omuz omuza vererek bitirdik, Gezi'de başaramadıklarını, 15 Temmuz'da denediler... 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin aslında devamıydı ham dolsun bu saldırıyı da milletimizle birlikte boşa çıkarttık." dedi.
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AK Parti, Masum, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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