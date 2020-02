Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Girişimci üzerine düşeni yapsın sonra geç kalırsınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyorum. Sonra geç kalırsınız. Yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguluyoruz" dedi.Pendik'te Teknopark- İstanbul 2. Etap Açılış Töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2. Dünya Savaşı'nın ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında doğru hedefler belirleyip planlı ve doğru şekilde ilerleyen ülkeler bugün dünyada söz sahibi bir yere geldiler. Türkiye Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir öneme sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur. Yeniden bu yarışa dahil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. İçinde bulunduğumuz bu teknopark da rahmetli Turgut Özal'ın bir projesiydi, bu bölge 1988 tarihinde yani bundan tam 32 sene evvel bakanlar kurulu kararıyla ileri teknoloji endüstri farkı ve havaalanı proje olarak belirlendi. İçinde havalimanı da olan uluslararası ölçekte projelerin yürütüldüğü bir teknoloji merkezi oluşturmak amacıyla bu adım atıldı. Ancak bu arazi yıllarca boş kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001'de biterken işin teknoloji parkı boyutu tamamıyla görmezden gelindi. Ne mutlu ki projenin Teknopark ayağını hayata geçirmek bize nasip oldu. Ülkemize 18 yılda yollar köprüler havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi teknoloji ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve alt yapıyı oluşturmakta kalmadık sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik. Türkiye bugün geldiğimiz noktada 207 üniversitesi 1234 araştırma geliştirme merkezi 365 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesinden oluşan güçlü araştırma altyapısına sahip bir ülke haline geldi .Teknopark 312 şirket ve kuluçka şirketindeki girişimciler ve 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediliyor, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda önce projeler burada ortaya çıktı" diye konuştu.Tüm etaplar tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en yetenekli gençleri en başarılı girişimcileri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu gibi merkezler tersine beyin göçünü de teşvik ediyor. Yurdumuza dönecek araştırmacılara birinci sınıf iş ortamları sunuyor. Bir örnek vereyim, biliyorsunuz Türkiye'nin kısa bir zaman önce Türkiye'nin otomobili projesi halkımız tarafından karşılandı. Türkiye ilk yerli otomobil için harekete geçtiğinde birileri Türkiye'de otomobil sanayi kurulamaz, diye resmi raporlar yazıp niyetlerini kayda geçiriyorlardı. Bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi. Biz bu adımı attık ve gördük ki artık Türkiye'nin gücü de potansiyeli de yeter. İşte bu projenin beyin takımı yani Türkiye'nin medarı iftiharı olacak bir teknoloji ve inovasyon merkezinde şuanda çalışmalarını sürdürüyor. Birçok Türk mühendis ve profesyonel yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için vatanlarına döndüler şimdi. Türkiye'nin teknoloji Bilişim Vadisi'nde geleceği şekillendirecek çalışmalar üretiyorlar. Geçen sene uygulamaya başladığımız uluslararası lider araştırmacılar programına gelen talepte ümit verici seviyededir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin geleceğinin inovasyonda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer bize bu cesareti veriyor. Bu başarıların üzerine yenilerini koyacak topyekun bir üretim seferberliği ile Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız. 2018'in son çeyreğinde ve geçen sene tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık, hamdolsun ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkardık şimdi hepsi de 'Biz hata etmişiz aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak' demeye başladılar. 2019'u her şeye pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor bu yılda öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ekonomiye güven artıyor üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükümet olarak yatırım desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz, istihdam veriyoruz Ar-Ge desteği veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama doğru düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı istihdam üretimi getirecektir ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani biz üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyorum. Sonra geç kalırsınız. Yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguluyoruz. En büyük hayalimiz evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmemize kimse mani olamaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL