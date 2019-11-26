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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi.

26.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliyeye giren araç da çıkan araç da bellidir. Bunlar herhalde kendi merkezleri gibi sanıyor burayı"
-"Bu iddianın üzerine doğrudur diyerek tüy diken genel başkanı ne yapacağız"
-"Burayı satmadığımızı söylemiş olmamıza rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor. Bu fabrika satılmamıştır, 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığı ile çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir"
-"Burada satış yok. Burası mevcut tanklarımızın tamir bakımı burada yapılacak. Gerekirse burada sıfır üretim de yapılacak. Bay Kemal bunları öğren"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Kaynak: İHA


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