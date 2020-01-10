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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.

10.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:58Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'dan gelen bir grup görme engelli öğrenciyi kabul etti.
Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.
Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi.
Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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