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Cumhurbaşkanı erdoğan, graham ile görüştü (3)

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Başkan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

22.09.2019 23:38Cumhurbaşkanı erdoğan, graham ile görüştü (3)

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Başkan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nda edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump'la yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Öte yandan, New York'taki temaslarına devam eden Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi. Erdoğan'a programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Haber:  Arda ERDOĞAN/ NEW YORK-ABD,



Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

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