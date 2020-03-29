Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada’da okunan ezanı dinledi

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Granada 'da da okunan ezanı dinledi.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istenmişti.

Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

Kaynak: AA