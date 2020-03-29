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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

29.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Granada 'da da okunan ezanı dinledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu paylaştı.

"EZAN HİÇ EKSİK OLMASIN"

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istenmişti.

Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada’da okunan ezanı dinledi

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Granada, Politika, Güncel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

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