09.07.2019 10:57
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı Aile Fotoğrafına...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldıSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı aile fotoğrafına katıldı
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı öncesi devlet başkanlarıyla aile fotoğrafına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği Jahorina Termag Otel'de liderlerle aile fotoğrafına katıldı. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı Aile Fotoğrafına...
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna, Avrupa, Güncel

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