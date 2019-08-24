Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da vatandaşlara hitap etti - RİZE

- Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı alana gelişi-Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgisi-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüse binmesi-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması-Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı ile alandan ayrılması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize
'nin Güneysu
ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da otobüsten vatandaşlara hitap etti.