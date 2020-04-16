CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.