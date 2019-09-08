Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış törenine katıldı. Güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MÜLTECİLERİN ÖNÜNÜ ALAMAYIZ"

Suriye sınırını büyük ölçüde güven altına aldık. Anlaşılan o ki; müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Hiç kimse masum insanları terör örgütlerinin veya zalim rejim güçlerinin tehditleri altında yaşamaya mecbur bırakamaz. Ne Fırat'ın doğusunda ne de İdlib'de insanlık dışı böyle bir duruma müsaade etmeyeceğiz. Bize bu mücadelede gereken destek verilmezse, ülkemizdeki mültecilerin önünü alamayız.

"KENDİ YOLUMUZA GİTMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ KALMAYACAKTIR"

Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak, artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada bir milyon kişiyi iskan etmek için tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. Bunun için ne kadarlık bir güç gerekiyorsa o kadarını kullanmakta kararlıyız. Bölge halkı zaten bizim yanımızda olacaktır.

"FAİZ TEK HANELERİ RAKAMLARA İNECEK"

Faiz en kısa zamanda tek haneli rakamlara inecek. Buna bağlı olarak enflasyon da düşmüş olacak.

"NİSAN AYINDA S400'LER YERLEŞMİŞ OLUYOR"

Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye artık yol geçen hanı değil. Şu anda savaş uçaklarımızı da yapmanın gayreti içindeyiz. Artık bize yan bakanlara biz de gereğini yapıyoruz. 250 km menzili olan Som füzesini biz ürettik. Müttefiklerimiz bu füzeleri vermiyordu.