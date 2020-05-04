Haber, Son Dakika, Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından ilk randevuyu şarkıcı Ece Seçkin aldı. Seçkin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "11 Mayıs sabah 10:00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor" dedi.

04.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 23:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğini ifade etti. Mayıs ayına ilişkin kademeli normalleşme planının ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurallara uyulması şartıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak" dedi.

İLK RANDEVU ECE SEÇKİN'DEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ece Seçkin paylaşımında, "11 Mayıs sabah 10.00'a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ece Seçkin, Sabah, Magazin, Haber

Magazin Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Magazin
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Magazin
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Magazin
Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü
Savcılık, Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Magazin
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Yağmur Aşık’tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Magazin
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yeşim Salkım’dan kavgalı olduğu Gülben Ergen’e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Magazin
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
Şeyma Subaşı’nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme’ye gittiği iddia ediliyor Magazin
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut’un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Magazin
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
Haberler››Magazin››Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı - Magazin

Son Dakika Magazin Haberleri

22:46: Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor - Magazin 20:44: Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi - Magazin 18:33: "Maviyle yeşilin buluştuğu yer" en sakin günlerini yaşıyor - Magazin 18:08: Bu kez fotoğraf projesinin başında - Magazin 18:08: Russell Crowe'dan Gladyatör itirafı - Magazin 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber