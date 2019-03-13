Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, Batıl Mücadelesi Dün Olduğu Gibi Bugün de Var"

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- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mahmut Celaleddin Öktem Hocanın ödülünü oğlu Saadettin Öktem'e ödülünü vermesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek."