Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak Yerini Bulacak, İşte Dün Amerikan Senatosu'ndaki Gelişmeleri Duydunuz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hak yerini bulacak, işte dün Amerikan Senatosu'ndaki gelişmeleri duydunuz ve daha gelişerek devam edecek. Neden, zira biz Amerikalılara, istihbarat örgütüne, yetkililerine bütün bilgileri verdik. İngilizler istedi, onlara da verdik. Almanlar istedi, onlara da verdik. Suudi Arabistan
'a verdik, Fransızlara verdik. Dedik ki kim isterse hepsine bunu vermeye hazırız. Neden, adalet mülkün esasıdır. Adalet yerini bulsun diye verdik."
Recep Tayyip Erdoğan
14 Aralık 2018 Cuma 11:28