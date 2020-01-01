Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlere telefonda hitap ederek, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz.

01.01.2020 01:20 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki askerlerin yeni yılını kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'deki Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlere telefonda hitap ederek, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve beraberindeki heyetle Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi.
Bakan Soylu, askerleri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü ve komutanlığın faaliyetleri hakkında kendisine bilgi verdi.
Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"2019 yılını artık geride bıraktık. Şimdi 2020'ye giriyoruz. Gerek askerimiz gerek polisimiz kahramanca karada, denizde ve havada mücadele ettiler. Barış Pınarı Harekatı'nda malum tüm oradaki teröristlere dar ettiler. Şimdi çok daha farklı bir adımla Libya'da, Doğu Akdeniz'de yeni bir adım atıyoruz. Doğu Akdeniz'de atılan bu adımla da inşallah Akdeniz'de tarihte nasıl ki Barbaros Hayrettinlerin yazdığı destanlar vardı, inşallah şimdi de yine Mehmedimiz oralarda bu destanları yazmaya devam edecek."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir konuşma yaptığını aktaran Erdoğan, "Sizleri de milletim ve şahsım adına tebrik ediyorum. 2020'nin milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri de ayrıca kutluyorum, tebrik ediyorum. Nice yıllara sağlıkla, başarılarla diliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçitli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:52   Yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdiler - Haber
02:52   Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği zehra melek oldu - Haber
02:52   Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar - Haber
02:52   2019'un son bebeği ile 2020'nin ilk bebeği aynı odada - Haber
02:52   Doğum gününde anne oldu - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:53:48