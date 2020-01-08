CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi

- İstanbul