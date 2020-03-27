Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur"

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (2)Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur'

Kaynak: AA