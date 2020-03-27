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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur"

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

27.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:37
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (2)
Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur’

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur"

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