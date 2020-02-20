Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) İlgili tüm birimlerimiz süreci...

Millet Kütüphanesi Açılış TöreniTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor."Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

Kaynak: AA