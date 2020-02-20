Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) İlgili tüm birimlerimiz süreci... - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) İlgili tüm birimlerimiz süreci...

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

20.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:50
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)
Erdoğan: "(Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor."
Erdoğan: (Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:32:23