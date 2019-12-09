Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Klasik Türk Müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Karataş ve SMA hastası Demir'i hastanede ziyaret etti.

09.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Klasik Türk Müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş ve SMA hastası Demir'i hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzel Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansının ardından Koç Üniversitesi hastanesine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede 93 yaşındaki Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşça'yı, Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş'ı ve hastanede tedavi gören SMA Hastası Dilan Kardelen Demir'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman Çavuş Yusuf Karataş'la sohbetinde, "Yakın takip ediyorum, bizden ne isteğin arzun olursa Paşam burada hemen söylersin. Sizler bizler için cephede savaştınız, hiçbir evladımızın da kanı yerde kalmıyor" demesi üzerine Karataş, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Uzman Çavuş Karataş, sanatçı Yavaşça ve SMA hastası Demir hakkında doktorlardan bilgiler aldı.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, Karataş, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:20 Serbest piyasada döviz fiyatları - Haber
09:19 Iğdır'ı sınırında gösteren Ermenistan televizyonuna tepki - Haber
09:18 Karabük'te amatör maçta kavga - Haber
09:16 Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı - Haber
09:12 Afganlı aileye minik yüreklerden yardım eli - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
07:53 TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı! 1 ölü,1 yaralı - Haber
00:11 Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
9.12.2019 09:21:30