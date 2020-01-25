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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

25.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:29Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından depremde yaralananları ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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