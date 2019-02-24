Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Demirtaş'ın Videosunu İzletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Hatay'da vatandaşlara hitap etti. Daha önceki mitinglerinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında bulunduğu dönemde yaşanan sıkıntıların yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, bu kez Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'lilere ait videoyu izletti.

Erdoğan, videodan sonra "Kardeşlerim görüyorsunuz değil mi? Bunların kim olduğu ortada. Ve ne diyor 'Kürdistan' diyor. Kendine gel ya! Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"8 ay sonra tekrar Hatay'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hatay bizim göz bebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz Hatay'da bizi sever. Size Kayseri'den on binlerin selamını getirdim. Onlar da sizi çok seviyor.

Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik zafere ulaştık, ulaşıyoruz. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimivardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm.

"ORTADA HİZMET ÜRETMİŞ TEK BİR ADAYLARI YOK"

Hatay'da 16. il mitingimi gerçekleştiriyorum. Ana muhalefet Ankara'ya sıkışıp kalmışken biz Hatay'da 16.mitingi yapıyoruz. Hala liste tartışması, toplantı üstüne toplantı yapıyorlar. Aday listelerini bile vaktinde seçim kurulan teslim edemiyorlar. Ortada hizmet üretmiş tek bir adayları yok.

"ÖNCE SEN AYRILDIĞIN İLÇENDEKİ ÇÖPÜ KALDIR"

Kardeşlerim görüyorsunuz değil mi, bunların kim olduğu ortada. Bir defa kendine gel! CHP'nin İstanbul adayı 'Tüm mesire alanları milletin bahçesidir' diyor. O ayrı Millet Bahçesi ayrı. Önce sen ayrıldığın ilçendeki çöpü kaldır.

"MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Siyaset fedakarlık işidir, gönül vizyon işidir. Siyasette söz söylemek vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir."