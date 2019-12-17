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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.

17.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.
Erdoğan'a, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.
Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki temaslarına devam etmek üzere sergi alanından ayrıldı.
Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Hayat Devam Ediyor, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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