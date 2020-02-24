Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programında konuştu.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir." ifadelerini kullandı.

"13 BİN YENİ OKULA İHTİYAÇ VAR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.

HAYIRSEVERLERE DERSLİK VE OKUL YAPTIRMA ÇAĞRISI

Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgedeki okullar öğrenciler için güvenli çatılar olması yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı da olarak kullanılabilecektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir.

"YENİ YOL HARİTASI HAZIRLAMALIYIZ"

Önümüzdeki dönemde okul, araç gereç, öğretmen kadar evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarını geliştirmeye önem vermeliyiz. Çocukluğa ve gençliğe veremeyeceğiz bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Kamu ve toplum olarak derin bir muhasebe yapmamız, eğitim ve öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamalıyız. Annesine, babasına ve çevresine saygısız bir çocuğun karnesinde yazan notun bir önemi yoktur."