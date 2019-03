Kaynak: İHA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır"Ağrı'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yol, su medeniyettir. Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar""Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak""Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek"AĞRI - Ağrı'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin İstiklal Marşımızın ve bayrağımızın düşmanı olduğunu ifade ederek, "Yol, su medeniyettir. Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek" dedi. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde partisinin Ağrı mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Ağrılıları selamlayarak başladı.Ağrı'nın yıllarca sıkıntılar çektiğini, hasret türküleri yaktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vefaya hasret çektiniz. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir. Ağrı'nın başı ağrırsa bizim kalbimiz sızlar. Bu şehirde kardeşliği birlikte yüceltelim. 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu şehir yılarca terör gölgesi altında çok şeyler kaybetti. Ağrı'yı kayyumla çok güzel bir yere getirdik. Şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız. Nice tabiat harikasına, tarihi esere sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının vakti gelmiştir. Ağrı'nın vizyonuna uygun bir belediye adayıyla yola çıktık. Savcı Sayan'ın açamadığı kapı yoktur. Tüm Ağrı'daki belediye başkan adaylarımla el ele verdik. Ağrı 31 Mart'ta iradeye sahip çıkıyor musun? Ağrı 31 Martta gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor musun? Maşallah. Kardeşim belediye başkanı seçeceksin ondan sonra burada çalışmayıp çekip Ankara'ya gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Buradan belediye başkanı seçilen zat bu defa gitti Muş'a. Orada da durmayacak." diye konuştu."Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal"Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal '17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız?' diyor. Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Sen Ağrı'ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor bitiyor haberin var mı? Eğitimde sağlıkta adalette ulaşımda tarımda bütün bu yatırımlar Ağrı'da yapıldı yapılıyor. Daha yapacağımız çok şey var." dedi."Bunlar sadece çukur açar"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin İstiklal Marşımızın ve bayrağımızın düşmanı olduğunu ifade ederek, "Yol, su medeniyettir. Bundan ne CHP ne HDP anlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar sadece çukur açar, çukur çöp terör başka bir şey yok. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Bay Kemal Hatay'a gitmiş '6 tane baraj yaptık' diyoruz. Hatay'ın belediye başkanı 'Burada baraj yok ki' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar HDP karşı çıkar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki vatandaşımın içme suyu olsun kullanma suyu olsun. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Ağrı'ya iki baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz. Ağrı'ya doğalgaz geldi mi? Ağrılı kardeşim niye doğalgaz kullanmasın? O hava kirliliği yetti. Erdoğan buna dayanamaz ve doğalgazı buraya da getirdik. 81 vilayetimizde doğalgaz var. 922 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Bu yıl Eleşkirt Patnos ve Taşlıçay'a 2021 yılında ise Diyadin'e doğalgazı getiriyoruz. Nike, Ağrı'da fabrika kuruyor. Ağrı'yı ülkemizin en büyük et üssü yapacağız. Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak. HDP İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır. Her kim ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize, İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Dün İstanbul Adalar'da HDP'li bir tanesi orada İstiklal Marşı okunuyor Bay Kemal de orada. Bu efendi İstiklal Marşı söylemiyor. Çünkü HDP, İstiklal Marşımızın, bayrağımızın düşmanıdır. 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım." şeklinde konuştu."Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye düşmandır"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtçülük yaptığını söyleyenlerin bu ülkeye düşman olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu vatanı da bölemeyecekler. Devletimizi asla bölemeyecekler. Bölgemizde nerede bir Kürt, Arap kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye'dir. Şu anda 300 bin Kobani'den gelen Kürt kardeşimizi ülkemizde biz ağırlıyoruz HDP mi ağırlıyor? Birileri Kürt kardeşlerimizin iradesini Batı'da CHP'ye adı iyi kendi karışık partiye geçmişi ile isminden başka ilgisi kalmayan Saadet'e peşkeş çekiyor.""Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bölmeye çalışanların bunun bedelini ağır ödeyeceklerini kaydederek, "Bu adam Kürt değil. (HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli) benim Kürt kardeşlerimin üzerinden menfaat sağlamaya çalışıyor çıkarcı ne idüğü belirsiz birisi. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Bölgesi var Karadeniz Ege Marmara var. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git orada yaşa. Ülkemizi bölmeye çalışanlar bunun bedelini ağır ödeyecek. Sandıklara gideceğiz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını 'sandığa gidin' çağrısında bulunarak sonlandırarak, "Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy aslında başkalarının tercihlerine teslim olmaktır." dedi.