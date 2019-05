Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedeflerimize ulaşınca dünyada devler ligine çıkmış olacağız"

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedeflerimize ulaşınca ülkemizin önüne başka kapılar açılacak, dünyada devler ligine çıkmış olacaktır" dedi.Üsküdar sahilde gerçekleşen Büyük Üsküdar İftarı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve çevremizin meselelerini enine boyuna değerlendirme imkanı elde ettik. Tek başına ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir. Sokakları çukurlarla bölmek, terör örgütünün kanlı eylemleriyle milletimizi sindirmek, sınırlarımız boyunca bizi kuşatmak isteyenlerle mücadele ettik, derslerini verdik. İktidarımızın ilk döneminde vesayete, FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta yargı emniyet girişimini 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine hep beraber karşı durduk. Son yıllarda yoğunlaşan ekonomik saldırıların, işimizi, aşımızı, geleceğimizi tehdit eden yıkıcı etkilerini yek vücut olarak direndik. Bu süreçte 81 vilayetiyle ülkemizin tamamından çok büyük destek aldık. Ama İstanbul bu mücadelenin her zaman lokomotifliğini yaptı. Zaman zaman başka yerlerde, son dönemde Yenikapı milyonların katılımıyla düzenlenen her mitingi ülkemizin ve milletimizin düşmanlara karşı adeta bir meydan okuyuşuydu. Yarın akşam yine bir Enderun teravih kılacağız. Hedef 313 bin kişiyle teravih, Bedir'de 313 mücahit vardı. Hep birlikte 313'ün yanına 313 binle inşallah Yenikapı meydanında Enderun teravihini Diyanet Vakfının organizesinde orada yaşayacağız" dedi."Sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koyduğu iradeye teslim olmaktır"İstanbullulara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yedi düvele karşı başaramayacaklar, diye haykırırken, arkamızda diğer şehirlerimizle birlikte 15 milyonluk İstanbul'unda olduğunu biliyorum. Hamd olsun İstanbul 1994 yılından bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı. Hem sahada, hem sandıkta hep yanımızda olan İstanbul'a ne kadar hizmet etsek minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Öyle ki bu şehre aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyoruz. İstanbul'u anlatan şiirler bile artık meramımızı ifade etmeye kafi gelmiyor. Tabi İstanbul'da da Üsküdar'ın kalbimizde ayrı bir yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İBB seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık. Oyları çaldılar. Yüksek Seçim Kurulu hem sandık kurullarının oluşumundaki kanunsuzluklar, sandık birleştirme tutanaklarındaki yolsuzluklar sebebiyle Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Bizim bu süreçteki tek amacımız milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru ve sağlıklı geçmesini sağlamak olmuştur. Bizim teker teker ortaya çıkardığımız YSK hukuki olarak teyit ettiği sorunlar hukuksuzluklar, yolsuzluklar olmasaydı, bugün bunları konuşmayacaktır. Hiç kimsenin bizi milletin iradesin ve sandığını namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur. Hele hele YSK üyelerine hakaret etmenin, onları çete diyerek hedef göstermenin haklı gerekçesi olmaz. Ne zamandan beri hukuk içerisinde hak aramak, veya oradaki insanlara çete ifadesini yakıştırmak moda oldu. Asıl eleştirilmesi gerekenler, sandığa ve demokrasiye gölge düşürenler ve bunları savunanlardır. 23 Haziran'da eksikliklerden kanunsuzluklardan, yolsuzluklardan arındırılmış yeni seçimlerle İstanbul inşallah büyükşehir belediye başkanına kavuşacaktır. Seçimi kimin kazandığı elbette ki önemlidir, ancak nasıl kazandığı önemlidir. Hukuka ve vicdana uygun şekilde yapılan seçim sonucunun milletimizin de bizimde başımızın üzerinde yeri vardır. 23 Haziran'da sandığa ve sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. Her ne sebeple olursa olsun sandığa gitmemek, başkalarının o sandıkta ortaya koyduğu iradeye teslim olmaktır. Üsküdarlılar başta olmak üzere İstanbul halkının iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum" diye konuştu."23 Haziranda Binali Bey'e sahip çıkmak suretiyle İstanbul'umuza inşallah gölge düşmesin"Tüm birikimleriyle 1994'te belediye başkanı olduğum zaman İDO'nun genel müdürü, daha sonra ulaştırma bakanı, daha sonra başbakan, daha sonra TBMM başkanı ve bu görevlerinde bulunmak suretiyle gerek ulusal, uluslararası camiada çok ciddi birikimlere sahip olan yol arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bizler sunduk. Bu tür bilgi birikime sahip olan başkan adayı ile İstanbul'umuzu farklı bir yere taşımak istiyoruz. Tüm İstanbullu hemşehrilerim 23 Haziran'da Binali Bey'e sahip çıkmak suretiyle İstanbul'umuza inşallah gölge düşmesin. Hedeflerimize ulaşınca ülkemizin önüne başka kapılar açılacak, dünyada devler ligine çıkmış olacaktır" şeklinde konuştu."Pençe Hareketı'yla askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur"Pençe Harekatı'na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye Irak, Libya, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkelerin meselesi sayanlar dünyaya gözlerini kapatanlardır. Ekonomideki sıkıntıları oynanan büyük oyundan bir haber olanlardır. Milli güvenlik için atılan adımları sıradan refleksler olarak görenler ülkemize yönelik tehditleri kavramayanlardır. Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren Pençe Hareket'ıyla askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur" dedi."Makyajı döküldükçe gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı"Türkiye'nin her alanda çok büyük mücadeleler verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye her alanda son bir asrının en kritik mücadelesini veriyor. Son dönemdeki her seçim gibi İstanbul seçimleri de bu mücadelenin parçasıdır. Eğer bu seçimlerin sonuçları dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, seviniyor ve ya üzülüyorsa ortada başka bir oyun var demektir. Unutmayın 31 Mart'ta batı Avrupa'nın değişik ülkeleri kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadınız mı? İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin makyajı döküldükçe gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil, sadece hoyratlığıyla, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 23 Haziran'da İstanbullular en doğru tercihi yapacaklardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL