Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze'ye hareket etti - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış ve tanıtım programına katılmak üzere helikopterle Gebze'ye hareket etti.

27.12.2019 13:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Gebze'ye hareket etti
Recep Tayyip Erdoğan, 'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış ve tanıtım programına katılmak üzere helikopterle 'ye hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobilin açılış tanıtım programına katılmak ve üzere Kocaeli'ye helikopterle hareket etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber helikoptere bindi. Helikopterin hareketi öncesi ve kalkışı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:12   İslahiye İİBF'de okçuluk gösterisi yapıldı - Haber
14:12   İyilik İçin Sanat Derneği Yararına "yıl sonu sergisi" düzenlendi - Haber
14:12   Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısına kınama - Haber
14:10   İşte yerli otomobilden ilk detaylar - Haber
14:05   Germencikli kooperatifçiler seminerde bir araya geldi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:13:27