Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 'nin hastalığın ilk çıktığı günden sonra tedbirleri en erken alan ülke olduğunu belirterek, "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğinde en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı. Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak çevremizdeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile birlikte yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit bulaşıcı bir hastalıktır. İlk defa Çin'de başlayan ve yeni korona virüs salgını olarak bilinen Covid-19 hastalığı neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye hastalığın ilk çıktığı günden bu yana gelişmeleri yakından tedbirleri yakından takip eden ve tedbirleri alan ender ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığımız ocak ayı başında yani henüz Çin'de bile ölüm vakası yaşanmamışken, bünyesinde kriz merkezini kurmuş hemen arkasından bilim kurulunu oluşturmuştur. Ülkemizde Covid-19 ile ilgili fiili tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmaya başlamıştır. Şubat'ın ilk günü Çin'in Wuhan şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize getirilerek karantina altına alınmış, hepsi de sağlıklı olarak evlerine gitmiştir. Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den başlayarak hastalığın salgın düzeyine ulaştığı yerlerle uçak seferleri hemen durdurulmuş, kara sınırlarımız kontrol altına alınmış, gerektiğinde kapatılmıştır. Yurt dışından gelen vatandaşların tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görünenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizdeki ilk Covid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir. Bunu izleyen günlerde okulların tatil edilmesi yurt dışı görevlerin ertelenmesi insanların toplu olarak bulunduğu mekanların faaliyetlerine ara verilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri seri bir şekilde hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı ve ilk can kaybımızı 18 Mart'ta verdik. Bu tarihte kapsamlı değerlendirme ardından yaklaşık 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. bu çerçevede meclisimiz gereken düzenlemeleri yaptı. İlave kaynak aktararak işsizlik fonunu güçlendirerek çalışanların kredi garanti fonunu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Ayrıca en düşük emekli maaşını bin 500 çıkarttık bayram ikramiyesini nisan başına aldık. İstihdam için kısa çalışma ödeneğini şartlarını kolaylaştıran, sosyal yardımları artıran düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.Korona virüs vaka sayısını açıkladıÜlkedeki korona virüs vakalarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem hastalıkla mücadele ve ekonomik sonuçların telafisi için tedbirleri tek tek açıkladık. Bu süreçte gereken adımları atacağız. Bugün itibariyle dünya çapında Covid-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan maalesef 44'ünü ise maalesef kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi."Büyüklerimizi incitecek en küçük saygısızlığı dahi kabul edemeyiz"Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu kendimize gönüllü karantina uygulamaktır. Yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Nitekim vefat eden hastalarımızın tamamında virüsün yanında ilave rahatsızlıklar söz konusuydu. Özellikle yaşlılarımızın hem kendilerinin hem de diğer insanların sağılığı için bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır. Büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil, onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için yaşlılarımızı sevgiyle ve saygıyla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük saygısızlığı dahi kabul edemeyiz" diye konuştu."Türkiye dev bir sağlık ordusuna sahiptir"Sağlık sektörüyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş, bir milyonu aşkın sağlık personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiştir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları başlattık. Gelişmiş üretim gücümüzle sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzemede kendi kendimize yeterliyiz. Geçmişte bu tür kriz dönemlerinde kendimize dünyada yardım isteyen bir ülke durumundaydık. Bugün ise dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den talep etmiş, bunların 17'sine gereken yardım gönderilmiştir. Dostlarımız bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" şeklinde konuştu."Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var"Hastalığın yayılma hızını iyi bir izolasyonla önüne geçilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğinde en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneği olduğu gibi daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken, vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Sağlık güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmaları sürdürüyor. Belediyelerimizin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanların ekonomiyi ayakta tutmak için üretimde ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini de takdirle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlardan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanımıza kavuşabiliriz. Önce insan diyen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini yani diğer insanlarla aramızda hastalık bulaşmasına imkan tanımayacak mesafe bırakılmasına özen gösterilmesini istiyoruz. Bunun için temizliğe önem verilmesini, özellikle dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını kolonya ile dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için yaşlılarımıza ayrı bir özen gösteriyoruz. Bunu niçin vatandaşlarımızdan destek sabır ve anlayış bekliyoruz" dedi."Hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir""Ülke ve millet olarak bugüne kadar bütün sıkıntıların, uğradığımız her saldırının üstesinden birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu korona virüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Velev ki gözle görünmeyen bir virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. Bugünler habillerle kabillerin ayrıştığı, bencillerle, diğer gamların arasındaki farkın ortaya çıktığı günlerdir. Biz bu hasretlerin hayırlı olanını tercih edeceğini özellikle bu konuda milletimize güveniyoruz. Her meselede olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntı da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir emri ilahisinin hikmetine bir kez daha muhatap olacağımıza bütün kalbimizle inanıyoruz" diye konuştu."Türkiye bu yeni döneme çok büyük avantaj ve güçlü bir alt yapıyla giriyor"Dünyanın bu salgın hastalıktan sonra eskisi gibi olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yepyeni bir küresel siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantaj ve güçlü bir alt yapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat diliyorum. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, dikkati elden bırakmayalım. Kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir, mücadele bizden takdir Allah'tandır" dedi.(İHA)

