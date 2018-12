Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç Kimse Ülkemize Demokrasi, İnsan Hakları, Özgürlükler Dersi Vermeye...

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:59



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya göstermiş olduğumuz kardeşlik bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kapsamında "İnsanlığın Medeniyeti" Programına katıldı. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık hiç kimsenin ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamayacağına dikkat çekerek, "Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya göstermiş olduğumuz kardeşlik bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Her iki hususta da bakılacak yer, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da, Myanmar'da insanlığı yıkıntılar altında bırakanlardır. Bakılacak yer Afrika'nın her köşesinde insanlığı açlığın ve susuzluğun pençesine terk edenlerdir. Hiçbir fiyakalı söz hiçbir parıltılı söylem hiçbir şaşalı hayat biçimi Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de oyuz. Ama özellikle Avrupa ve Amerika için söylenecek söz, medeniyet makyajının aktığı ve altındaki gerçek yüzlerin ortaya çıkmadığı veya çıkmaya başladığıdır. Atalarımızın dediği gibi, asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. İnsanı eşrefi mahlukat olarak gören yaradılmışların en şereflisi olarak kabul eden bir medeniyetten insan düşmanlığı, insan hakları karşıtlığı çıkmaz. Bu medeniyetin mensupları olarak aslımıza ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar yönelirsek o derece hızlı bir şekilde dünyada hak ettiğimiz yeri alacağımıza inanıyoruz" açıklamasını yaptı.AK Parti'nin, Türk siyasetinde daima hakkın, haklının, hukukun, insanın yanında yer aldığını söyleyen Erdoğan, 31 Mart mahalli seçimlere ilişkin şu mesajları paylaştı:"Biz halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir siyasi geleneğin müntesipleriyiz. Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde milletimizin karşısına özünde sadece bu taahhütle çıktık. Önümüzdeki seçimlerde de milletimize sözümüz aynıdır. Belediyelerde halkımıza en iyi hizmetleri vermenin, şehirlerimizi en güzel şekilde mamur etmenin, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmanın gayreti içinde olacağız. Genel merkezimizle, teşkilatlarımızla, adaylarımızla, AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimizle gece gündüz çalışarak 31 Mart 2019 akşamı partimize 15'inci zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Bunun için hep birlikte çok gayret göstermemiz gerekiyor.AK Parti olarak seçime kadar coşkuyla çalışacak, oyuyla birlikte gönlünü kazanmadığımız kimse bırakmayacağız. Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı açıkladığımız 74 şehrimizde gecemizi gündüzümüze katarak yola koyulmalıyız. Bizim için sadece belediye başkanlığını kazanmamız yetmez, en yüksek oyu da almak mecburiyetindeyiz. Milletimizin güvenini kazanmadan oyunu da gönlünü de kazanamayız. Her fırsatta, milletimize efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi söylüyoruz. Buradan bir kez daha ifade ediyorum; kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen ve konuşulamayan kişi durumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gözü şahsi çıkarından başka bir şey görmeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. AK Parti şu veya bu kişinin şu veya bu dar kadronun değil bizatihi milletin partisidir. Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur. Taşıdıkları tüm unvanları, geldikleri mevkileri, makamları AK Parti'ye borçlu olup da bugün başka mecralara yelken açmaya çalışanların ortak özelliği kibir abidesi haline dönüşerek milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yılı aşkındır siyaset yapan bir kardeşiniz olarak bu tuzağa düşüp iflah olup kimseyi görmediğimi belirtmek istiyorum. İsimler gelip geçer, baki kalan sadece davalardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz davamızadır, hizmetimiz milletimizedir. Yol arkadaşlarımın hepsinin de aynı anlayışa sahip olduğuna, aynı bilinçle hareket ettiğine inanıyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezindeki "İnsanlığa Umut: Türkiye" sergisini ziyaret etti. - ANKARA