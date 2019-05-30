Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine müsaade...

- Cumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı çalışanlarıyla iftarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. (4)Erdoğan: 'Her fırsatta müştereklerimize vurgu yapıyor, vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Bunun için 82 milyonun her bir ferdinin sadece kardeş değil, aynı zamanda kaderdaş olduğunu, aynı geminin yolcuları olduğunu söylüyoruz.'Erdoğan: 'Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirlerine düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.'