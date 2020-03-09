Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.
09.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye 'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Avrupa, Politika
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