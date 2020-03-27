Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
27.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:28
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (1)Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."Erdoğan: "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik."
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel