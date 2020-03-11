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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildirView on euronews.

11.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildirView on euronews Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

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