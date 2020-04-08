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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR VİRÜS, HİÇBİR SALGIN TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor.

08.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:52
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR VİRÜS, HİÇBİR SALGIN TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımı yapılıyor. Polis ve bekçiler gittikleri evlerde vatandaşlara üzerinde ' Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazılı poşetleri teslim ederek ayrıca 'sağlığınız için evde kalın' çağrısı yapıyor. Poşetin içinde maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu şu ifadeler yer alıyor:

"Kıymetli Vatandaşım;

Küresel salgın haline gelen Koronavirüs'e karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde Koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.

Sosyal devlet anlayışıyla; sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz"

"SİZLERDEN RİCAM; KESİNLİKLE DIŞARIYA ÇIKMAMANIZDIR"

"Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin malumudur. Bu nedenle, inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam; bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur"

"HİÇBİR VİRÜS, HİÇBİR SALGIN TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

"Bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşlarımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. 112, 155 ve 156 telefon numaralarını aradığınız takdirde, vali ve kaymakamlarımız başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere hazırdır. Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulu'nun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak; bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum"

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-Mektup


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR VİRÜS, HİÇBİR SALGIN TÜRKİYE'DEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR - Haberler

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